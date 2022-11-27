شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي العراقي وزعيم ائتلاف النصر يؤكدان ضرورة حفظ سيادة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، ضرورة حفظ سيادة العراق.

وقال الأعرجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "التقيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وبحثنا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من إنجازات أمنية، كما استعرضنا رؤية الحكومة للنهوض بواقع الدولة والمواطن".

وكان حيدر العبادي قد شغل منصب رئيس الوزراء العراقي في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.