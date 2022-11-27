شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب بادانة جرائم الحوثيين وملاحقة قياداتها وعناصرها في المحاكم الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحوثي بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها نخبة المجتمع من أكاديميين واستشاريين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية.