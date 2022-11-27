شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب بادانة جرائم الحوثيين وملاحقة قياداتها وعناصرها في المحاكم الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحوثي بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها نخبة المجتمع من أكاديميين واستشاريين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية.
وأدان معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) واستنكر بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لايران باختطاف الأطباء الاستشاريين واخفائهما قسريا، يندرج ضمن ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ لحظة الانقلاب من تضييق على الكوادر الوطنية المؤهلة لدفعها للهجرة خارج اليمن، ومساعيها للاستحواذ على المستشفيات الخاصة، والذي أدى لإنهيار القطاع الصحي وتردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.