شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: رئيس مجلس المستشارين يشارك في فعاليات دورة 2022 لمجموعة سيدياو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بدعوة من رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في فعاليات افتتاح دورة 2022 للمنظمة البرلمانية الإقليمية، والتي ستعقد يوم الإثنين في العاصمة النيجيرية (أبوجا).

وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي بأن هذه المشاركة تأتي في إطار المسار التاريخي للعلاقات التي تجمع بين المغرب ودول غرب إفريقيا، المبنية على الروابط الثقافية والحضارية والقيم المشتركة للتنمية والتضامن والاحترام المتبادل.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمضامين "إعلان العيون" خلال شهر فبراير الماضي، والذي يؤكد ضرورة مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس المستشارين وبرلمان هذه المجموعة الإقليمية، وذلك لخدمة المصالح والقضايا المشتركة، وكذا لاستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة للدفع بالعلاقات الاقتصادية والإنسانية بين المغرب ودول غرب إفريقيا وتحقيق الاندماج المنشود.