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توقيع بروتوكول تعاون بين مركز أورام الفيوم وهيئة الشبان العالمية بالمحافظة (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في إطار حرص مركز أورام الفيوم، على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كافة سبل دعم مركز الأورام، وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي الفيوم، وقع اليوم السبت، مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، بروتوكول تعاون مع مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالفيوم، برئاسة المستشار محمود خطاب الهواري، للتعاون في تقديم خدمة طبية لأهالي الفيوم وأعضاء هيئة الشبان العالمية.

وعقد مؤتمر سنوي بمقر هيئة الشبان العالمية بالفيوم، لدعم مركز أورام الفيوم، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة بالمحافظة، ونواب البرلمان والصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى توفير صندوق مرخص لجمع التبرعات لصالح مركز الأورام، داخل هيئة الشبان بالفيوم.

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كما تم الاتفاق بينهما على إمكانية التعاون والمشاركة في إنشاء مستشفى لجراحة مرضى الأورام، أو مركز طبي بمقر هيئة الشبان العالمية بالفيوم، على أن يكون الإشراف الطبي من خلال مركز أورام الفيوم.

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وحضر توقيع البروتوكول اليوم، الذي عقد بمركز أورام الفيوم، مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالفيوم، المستشار محمود خطاب الهواري رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ فتحي مناع الأمين العام، والأستاذ محمد سعد، والعميد ياسر بعيزق، والدكتور سامي نجاتي، والكابتن مجدي عبد البديع.

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وحضر من مجلس إدارة مركز الأورام، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد عرندس أمين الصندوق، والأستاذ محمد باهي المدير المالي والإداري للمركز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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