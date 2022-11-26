شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل أكثر من 100 إرهابي في عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت، اليوم السبت، من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.

وأشار "العدالة" - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إلى أن العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الصومالية وبالتعاون مع القوات الصديقة، موضحا أن من بين القتلى 10 قياديين بارزين.

وشدد نائب وزير الإعلام الصومالي على أن منطقة "عيل طيري" تحت سيطرة جيش بلاده، وأن العمليات لا تزال جارية لملاحقة فلول المتمردين.