شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 12 عاما.. عودة الطيران الروسى المدنى إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة النقل السورية أن مطار اللاذقية الدولي في سوريا استقبل اليوم رحلة طيران روسية مدنية، وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما، بحسب " روسيا اليوم".

ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية في قناتها في "تليجرام" اليوم فقد استقبل مطار اللاذقية رحلة طيران روسية مدنية تابعة لشركة "كوزموس" في خطوة لبدء تشغيل جوي منتظم لنقل الركاب بين مطاري اللاذقية وماخاتشكالا (عاصمة جمهورية داغستان الروسية).

ويأتي استئناف الرحلات بين روسيا وسوريا بعد انقطاع دام قرابة 12 عاما.