البرلمان العربي يناقش إصدار قانون استرشادي بشأن مكافحة الجرائم والابتزاز الإلكتروني

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القاهرة - سامية سيد - ناقش البرلمان العربي، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عددا من القوانين الاسترشادية، منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية.

كما ناقش البرلمان - خلال جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان برئاسة رئيس البرلمان عبدالرحمن العسومي - مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.

وتم - خلال الجلسة - كذلك مناقشة أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي وأبرز تلك القضايا مشروع قانون تتدارسه اللجنة حول مكافحة العنف ضد المرأة.

وشهدت الجلسة تناول عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

كما اطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واستكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية، إلى جانب مناقشة الجهود التي يبذلها البرلمان العربي في إطار عمله التشريعي ووضع القوانين التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى استعراض المسودة الأولية لخارطة طريق مكافحة عمل الأطفال في المنطقة.