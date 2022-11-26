شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 11 شخصا من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، اليوم السبت، إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بنابل من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا تونسيا.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمنطقة بوش تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة.