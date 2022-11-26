شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال: عازمون على تصفية المتمردين وإحلال الأمن والاستقرار بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عزمه على تصفية المتمردين وإحلال الأمن والاستقرار بالصومال، ليعيش مواطنوه في سلام ورخاء.

جاء ذلك خلال تفقده الجنود المرابطين في الجبهات الأمامية للقتال في محافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت.

وقال الرئيس الصومالي - خلال جولته التي رافقه فيها رئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاوي حسين، ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، وقائد القوات المسلحة الصومالية العميد أذوا يوسف راجي - "إن الإرهاب لا دين له، ويجب على الجميع تضافر الجهود من أجل القضاء على الخلايا الإرهابية"، مشيدا بانتصارات القوات المسلحة الصومالية ضد فلول مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.