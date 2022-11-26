السيدة الأولى الموريتانية: المرأة الإفريقية تلعب دورا حاسما في المجالي الإنمائي

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القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة الأولى الموريتانية مريم فاضل إن المرأة الإفريقية تلعب دورا حاسما في المجالي الإنمائي، كما أنها تمثل 70٪ من قيادة التجارة غير الرسمية عبر الحدود.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن السيدة الأولى الموريتانية أوضحت، خلال القمة التحولية للمرأة الإفريقية التي حضرتها بعض السيدات الأول الإفريقيات في العاصمة النيجرية انيامي مساء أمس الجمعة، أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، تنتج النساء ما يصل إلى 70٪ من المواد الغذائية لاستهلاك الأسرة وبيعها في الأسواق المحلية، معتبرة أن هذه الأمثلة القليلة توضح الدور الحاسم للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا .

واعتبرت سيدة موريتانيا الأولى أن الاقتصاد الرقمي لا يوفر فرصة لزيادة فرص العمل وبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ فحسب، بل يوفر أيضا الأساس للاعتراف بحقوق الإنسان، وتسريع الوصول إلى الخدمات الأساسية الجيدة، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومات وتعزيز الديمقراطية.

وأضافت أنه يمكن للخدمات الرقمية تحسين جميع مجالات تقديم الخدمات العامة والأساسية، كما يمكن للصحة الإلكترونية أن تزيد من الوصول إلى الرعاية وجودتها من خلال التطبيب عن بعد وأنظمة إدارة معلومات المستشفيات، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية تمنع ملايين النساء من الوصول إلى التعليم والوظائف والخدمات الأخرى التي لا غنى عنها.