شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نحو 9.4 مليون شخص فى جنوب السودان يحتاجون المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 9.4 مليون شخص في جنوب السودان سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية العام المقبل، بزيادة نصف مليون مقارنة مع العدد الحالي.

وجاء في تقريرها المعنون "مراجعة الاحتياجات الإنسانية" لجنوب السودان لعام 2023، إن المزيد من الأشخاص سيعانون من انعدام الأمن العام المقبل.

ويواجه نحو ثلث 12.4 مليون شخص يعيشون في جنوب السوادان انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية جراء العنف والصراع والقيود المفروضة على الوصول الإنساني والتدخل في العمليات الإنسانية وتحديات الصحة العامة وتأثير التغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف، بحسب التقرير.

وستكون هناك حاجة أكبر لتقديم المساعدات في المقاطعات الواقعة في ولايتي أعالي النيل وغرب الاستوائية اللتين تعانيان بسبب الصراع.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، في بيان: " شيء ما يجب أن يتغير في جنوب السودان لأن عدد الأشخاص المحتاجين يواصل الارتفاع سنويا والموارد تواصل الانخفاض".

وناشدت نيانتي الحكومة لتأمين ظروف السلام ودعم التنمية لتقليل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.