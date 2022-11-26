شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Redmi A1 Plus.. سعر ومواصفات هاتف شاومي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأتي هاتف شاومي Redmi A1 Plus بمواصفات قياسية بالنسبة لفئته الاقتصادية، فهو يتمتع بكاميرا 8 ميجابايت، وشاشة متميزة وبطارية كبيرة.

ويتميز هاتف شاومي ريدمي إيه بلس Xiaomi Redmi A1 Plus برامات 2 جيجا، وذاكرة داخلية بمساحة 32 جيجابايت، ويدعم شبكة 4G.

شاشة بمساحة 6.52 بوصة بدقة Full HD

معالج رباعي النواة Helio A22 يدعم تكنولوجيا مساحة النانو

الذاكرة العشوائية 2 جيجارام

ذاكرة القرص الصلب 32 جيجابايت

الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابايت

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابايت

بطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير

الهاتف يدعم Wi-Fi Direct

بلوتوث إصدار 5.0

يدعم تحديد المواقع GPS

يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم

مستشعر بصمة

التعرف على بصمة الوجه Face Unlock

نظام التشغيل أندرويد 12

يأتي بألوان الأخضر والأزرق والأسود

يأتي هاتف شاومي ريدمي إيه1 بلس في مصر بسعر 3385 جنيهًا، فيما يباع بالولايات المتحدة بسعر 111 دولارا، وفي الإمارات بسعر 290 درهمًا، وفي السعودية بسعر 320 ريالًا.