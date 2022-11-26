شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومجموعة العمل الجندري والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اليوم حملة الستة عشرة يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكد مكتب الأمم المتحدة بلبنان ضرورة تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العمل الجندري وفريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لخلق الوعي والزخم الضروريين لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتحفيز التغيير.

وأوضح أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال الانتهاك الأكثر انتشارًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إذ يطال أكثر من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء، معتبرا أن هذا الرقم لم يتغير في العقد الماضي، مشيرا إلى أن أحدث التقديرات العالميّة أظهرت أنّه كمعدّل، ثمة امرأة أو فتاة تُقتَل على يد فرد من عائلتها كل 11 دقيقة.

وأشار البيان إلى منظومة الأمم المتحدة في لبنان تعمل هذا العام مع شركائها على تنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل لحشد الشركاء والأطراف المعنيين والأفراد والمجتمع على نحو عام للانخراط في النشاط الهادف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات.

وأفاد المكتب بأن الحملة تتمحور حول موضوع "فلنتحد ونعمل على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات" الذي يدعو الجميع ليكونوا ناشطين من خلال اتخاذ موقف علني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات المحلية، ومن خلال الانضمام إلى الحركات المطالبة بحقوق المرأة والناشطين\ات في هذا المجال أيضاً.

وقالت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا إن الجميع عليهم واجب العمل على إنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً ضد النساء، موضحة أن حملة الستة عشرة يومًا من النشاط هي تذكير بضرورة عدم الصمت إزاء هذا الانتهاك لحق النساء الأساسي في العيش بكرامة ومن دون عنف وخوف.

وأضافت أن تعافي لبنان وبناء مستقبل أفضل للبلاد وللمواطنين يعتمد على تمكين النساء وإعطائهن مساحة للتمتّع بحقوقهنّ الكاملة كشريكات فاعلات في المجتمع، مشددة على أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم لبنان في هذه العملية.

وتشمل الحملة تنظيم حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #سوا_ضد_العنف و#16days. كما تتضمّن الحملة شريط فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إطلاق التعبئة الوطنية في هذه الفترة الملحّة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له وللدعوة إلى التزام الجميع حماية النساء والفتيات.