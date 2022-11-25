شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب سوريا وموجة طقس سيئة على أغلب المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معظم مناطق محافظة الحسكة بسوريا هطول امطار متفاوتة الكميات والغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نتيجة لتأثر المحافظة بامتداد المنخفض الجوى، الذي بدأ تأثيره على المنطقة اعتباراً من مساء الليلة الماضية، ليشمل الهطل المطري جميع مناطق الاستقرار الزراعي بالمحافظة، بحسب وكالة أنباء سوريا.

أعلنت كوثر عباس رئيس شعبة المناخ في مديرية زراعة الحسكة بسوريا أن بلدة هيمو بريف القامشلي “شمال غرب الحسكة” سجّلت أعلى نسبة هطل مطري على مستوى المحافظة وصل إلى 25 مم، تلتها مدينة القامشلي بـ 23 مم.

ولفتت رئيس شعبة المناخ إلى أن السماء لا تزال مغطاة بالسحب الممطرة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطل الأمطار في معظم مناطق المحافظة على شكل زخات متفرقة.