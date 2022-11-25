شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية فى إسرائيل ضد مُخطط لتهجير 1400 فلسطينى من "يافا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت القوى السياسية العربية في مدينة "يافا" داخل الخط الأخضر، اليوم /الجمعة/، وقفة احتجاجية؛ لرفض مخطط لتهجير وتشريد 1400 فلسطيني من المدينة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "أملاك الغائبين لسكانها الأصليين وليس للمستثمرين"، و"اقتلاع وتهويد.. قنبلة موقوتة"، وغيرها من الشعارات.
وطالب المشاركون إلى تكثيف الفعاليات الاحتجاجية للتصدي لمخططات النقل، وتسليط الضوء على نظام الفصل العنصري، الذي تسعى حكومة الاحتلال لترسيخه.