شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية فى إسرائيل ضد مُخطط لتهجير 1400 فلسطينى من "يافا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوى السياسية العربية في مدينة "يافا" داخل الخط الأخضر، اليوم /الجمعة/، وقفة احتجاجية؛ لرفض مخطط لتهجير وتشريد 1400 فلسطيني من المدينة.