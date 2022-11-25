شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب محافظة كركوك العراقية وحالة استنفار لقوات الدفاع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد وكالة الأنباء العراقية، بتعرض محافظة كركوك العراقية لموجة أمطار غزيرة مستمرة منذ صباح اليوم، مشيراً إلى أن المحافظة وأجهزتها الخدمية في حال استنفار حالياً.

وأكدت مديرية الموارد المائية في كركوك متابعتها المستمرة للسيول الواردة عبر وديان الشور وتپلو) في ناحية ليلان ضمن محافظة كركوك .

وقال مدير الموارد المائية في كركوك زكي السلامي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "كوادر المديرية تتابع بشكل مستمر السيول الواردة عبر وديان الشور و تپلو في ناحية ليلان ضمن محافظة كركوك" لافتا أن "الكوادر تراقب السيول وتساهم بدفعها وفق المسارات باتجاه الوديان والمنخفضات بعيدا عن المناطق السكنية في ناحية ليلان باستخدام آليات مديرية الموارد المائية و الصيانة".

وأضاف، أن "حجم مياه الأمطار التي سقطت اليوم كبيرة جدا وقد عملت كوادرنا على وضع السواتر الترابية وتحديد مسار السيول باتجاه المنخفضات والمشاريع المائية في المناطق التي كانت تشهد في السابق سيولا جارفة".