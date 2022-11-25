شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تحبط هجوما إرهابيا في إقليم غلغدود وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات المسلحة الصومالية اليوم الجمعة هجوما إرهابيا لعناصر مليشيا الخوارج المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد منطقة "قايب" بمحافظة غلغدود في ولاية غلمدغ الإقليمية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الصومالية كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأفراد.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية، ملاحقة الإرهابيين الذين يعانون من ضعف شديد في قتالهم أمام الجيش في جنوب ووسط البلاد.