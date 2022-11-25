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القوات الصومالية تحبط هجوما إرهابيا في إقليم غلغدود وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات المسلحة الصومالية اليوم الجمعة هجوما إرهابيا لعناصر مليشيا الخوارج المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد منطقة "قايب" بمحافظة غلغدود في ولاية غلمدغ الإقليمية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الصومالية كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأفراد.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية، ملاحقة الإرهابيين الذين يعانون من ضعف شديد في قتالهم أمام الجيش في جنوب ووسط البلاد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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