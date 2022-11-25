شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 إرهابيا من حركة الشباب الصومالية فى عملية عسكرية بإقليم شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 15 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني، في مناطق تابعة لإقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، قد شاركت في هذه العملية قوات خاصة من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع قوات الأصدقاء الدوليين.

وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات حول مخطط عناصر الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين قُتلوا صباح اليوم الجمعة.

ونجحت القوات المشتركة التي شنت العملية الخاصة في استهداف المناطق المحددة والتي كانت تحت المراقبة من قبل الجيش بالتعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الأيام الأخيرة في أقاليم شبيلي السفلى، والوسطى ،وهيران، وغلغدود بوسط وجنوب البلاد.