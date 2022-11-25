شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في مناطق عراقية بسبب الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الكهرباء في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق.

وقال مدير كهرباء صلاح الدين مروان شهاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول في المحافظة منذ مساء أمس تسببت بانقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق في صلاح الدين وتحديداً جنوب المحافظة"، لافتاً الى أن " سوء الأحوال الجوية أدى الى سقوط وعطل وتوقف في بعض المغذيات ما تسبب بانقطاع التيار الكهرباء في أحياء مدينة تكريت وسامراء وقضاء بلد والدجيل والدور".

واشار الى أن "الكوادر الهندسية والفنية في كهرباء صلاح الدين استنفرت لمعالجة وصيانة العطلات".