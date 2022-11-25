شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين بسبب اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالرصاص قرب قرية نعلين برام الله بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة أحدهم، ومن ثَمّ اختطافه.

وأصيب فلسطينيان بجروح، بعد اعتداء المستوطنين على مركبتهم في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومهاجمة المركبات التي تمر عبر الطرق الواصلة بين المدن والبلدات الفلسطينية.

وأشار تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أنه خلال شهر سجل 84 اعتداء للمستوطنين على مدينة نابلس، إضافة لمهاجمة المستوطنين مركبات فلسطينية غرب مدينة رام الله.