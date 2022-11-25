شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يفشل للمرة السابعة فى انتخاب رئيس للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.
وقد رفَع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة بعد فقدان النّصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر.
فرز الأصوات انتهى على الشكل الآتى: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ضاهر و1 ملغاة.