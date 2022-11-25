شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يشارك فى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى حول التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، الجمعة، في أعمال القمة الاستثنائية السابعة عشر (17) للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة فى أفريقيا، التي تحتضنها عاصمة النيجر نيامي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن عبد الرحمن سيشارك بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وسيكون مرفوقا، خلال هذه القمة، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزيق.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أكد، أمس، خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري للقمة، على الحاجة إلى تسريع عملية التصنيع في أفريقيا مع التركيز على القطاعات الرئيسية الهامة لمستقبل القارة، والتي تشمل إمدادات الطاقة، والأعمال التجارية والزراعية، والإنتاج الدوائي، وهي قطاعات تعاني فيها أفريقيا من ضعف هيكلي، وتحتاج إلى معالجة عاجلة.