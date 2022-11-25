شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان يبحثان مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، الخميس، مع رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، مجالات التعاون المشترك، بحضور المدير العام للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي.

وذكر بيان للوزارة أن اللقاء تناول التعاون في برنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين، فضلا عن استعراض مختلف مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد، ولا سيما برنامج التعلّم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.

كما تم التطرق إلى أهمية إدخال تعديلات على التشريعات والقوانين لتتناسب مع وضعية المهاجرين الوافدين إلى تونس بهدف تيسير اندماجهم.