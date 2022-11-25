شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان: عملية التدقيق لمحتويات المصرف أثبتت تطابق السبائك والنقود للسجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصرف لبنان المركزي إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال والتي تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصرف - في بيان له - أن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية في احتياطيات مصرف لبنان.



وأكد أن التدقيق بين أن محتويات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.