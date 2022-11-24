المغرب تقرر تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافى

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 30 نوفمبر الجاري إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.