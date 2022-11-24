شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: هبوط أول رحلة جوية فى مطار المخا بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم /الخميس/، هبوط أول رحلة جوية على مدرج مطار المخا بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن طائرة تابعة للأمم المتحدة، هبطت في مدرج المطار، بعد أخذ كافة إجراءات السلامة والأمان، والتأكد من جاهزية أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية، لافتة إلى أن ذلك جاء تزامناً مع تدشين عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق صالح المرحلة الثانية من الإنشاءات في المطار.



وأشارت إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كان قد وضع في وقت سابق، اليوم، حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا، وذلك بعد الانتهاء من المدرج وبدء حركة الطيران.



وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مطار المخا، إنشاء صالة للمسافرين وإقامة برج للمراقبة، وذلك لتنشيط حركة الملاحة الجوية عبر المطار، ليبدأ في استقبال وتفويج المسافرين عبر الرحلات الجوية التجارية.