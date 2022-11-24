شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تعلن تسجيل 96 حالة إصابة بجرثومة "شيغيلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مدير رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة التونسية أحلام قريزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 96 حالة إصابة بجرثومة "شيجيلا".

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء عن قريزة قولها إن الوزارة بدأت إجراء بحث ميداني لأخذ عينات من الأغذية والمياه للتثبت من مصادر هذه الجرثومة، مرجحة وجود حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.

وأضافت أن الجرثومة أصابت الأطفال والرضع والشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المصابين حتى الآن بالجرثومة بلغ ستة أطفال، ومن أعراضها الإسهال المزمن والآم بالبطن وارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت قريزة إلى أن جرثومة "شيغيلا" تعد أحد أنواع البكتيريا، وتنتقل من فضلات الإنسان وتناول أطعمة غير نظيفة، مشددة على ضرورة غسل الأيدي والتثبت من سلامة الأغذية، خاصة أن 80% من الأمراض الجرثومية تنتقل عبر اليدين.