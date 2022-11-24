شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر مواطنيها فى جدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت القنصلية العامة للإمارات في جدة مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مدينة جدة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات السعودية.

ودعت القنصلية إلى التواصل مع البعثة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، إغلاق الطريق السريع بين مدينة جدة ومكة المكرمة، فى الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة.

وسجّل المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، فى جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة جدة، اليوم الخميس؛ عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالسيارات.