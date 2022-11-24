شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عربى لتعزيز الأمن الغذائى بالصومال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، أن الصومال يواجه موجة جفاف حادة تعد الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عقود، حيث إن مقديشيو شهدت شحًا في الأمطار منذ 5 سنوات، ما وضع نصف سكان الصومال معرضين للمجاعة.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية لمجلس العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، خلال تصريحات بقناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم تنظيم مؤتمر عربي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الصومال يوم 6 ديسمبر المقبل.

ولفت رئيس الأمانة الفنية لمجلس العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إلى أن المجاعة، بحسب التصنيفات الدولية، تنقسم إلى 5 درجات، وأكثر من نصف مليون مواطن في الصومال، معرضون للدرجة الخامسة التي تُصنف بالكارثة، موضحا أن هذا الاجتماع تشارك فيه المنظمات الدولية والعربية والإقليمية من أجل إيجاد حلول للأزمة الشديدة التي يتعرض لها الصومال، فضلًا عن تلبية الاحتياجات الطارئة من المواد الغذائية والصحية بشكل فوري.