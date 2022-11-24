شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة الهجرة غير الشرعية تصل تونس قادمة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الطفلة ليندا ذات الأربع سنوات إلى تونس قادمة من إيطاليا صحبة المندوب العام لحماية الطفولة في تونس، والتي كانت قد وصلت بمفردها إلى السواحل الإيطالية الشهر الماضي في رحلة هجرة غير شرعية، حيث تسلمتها عائلتها بمطار تونس قرطاج الدولي.

وكان القضاء الإيطالي قد أصدر يوم /الإثنين/ الماضي حكما يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلم طفلة الأربع سنوات، والعودة بها إلى تونس.

وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التونسية - في بيان اليوم- أن الطفلة بحالة صحية جيدة، وأنها ستواصل متابعة حالتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء رمضان.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدراج والدة الطفلة ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة للحصول على مورد رزق خاص بها، وتأمين استفادة العائلة من المنظومة العلاجية المجانية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم كذلك إدراج الطفلة ليندا ببرنامج "روضتنا في حومتنا" للتمتع بخدمات التربية ما قبل المدرسية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج النفسي لشقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات قبل إجراء عملية جراحية لها بأحد المستشفيات.