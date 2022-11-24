شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع بوتين الملفات الإقليمية والدولية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أكدت الحكومة العراقية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كذلك جرت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبر "السودانى" عن حرص الحكومة العراقية على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن حكومة بغداد تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي.

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي خلال الاتصال رئيس مجلس الوزراء العراقى بمناسبة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته بنجاح مهامها، كما أكد حرص روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل.