شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إدارة الأزمات بمكة يحذر من المرور فى عدة أنفاق بجدة بسبب الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة اليوم، إلى تجنّب عِدة أنفاق بمحافظة جدة، تزامنًا مع الحالة الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأهاب المركز في تغريدة له على تويتر بتجنب الأنفاق التالية: الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.

كما أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح في تنويه عبر حسابه في تويتر، أنه نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملاً التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

من ناحية أخرى، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم، عن إغلاق طريق (مكة -جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليًا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.