شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يُعلن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح في تنويه عبر حسابه في تويتر، أنه نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملاً التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

من ناحية أخرى، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم، عن إغلاق طريق (مكة -جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليًا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.