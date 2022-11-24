شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تسجل أعلى كمية أمطار على جدة بلغت 179 مليمتراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّل المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.

وأوضح المركز من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009م.

و أعلنت إمارة مكة المكرمة، إغلاق الطريق السريع بين مدينة جدة ومكة المكرمة، اليوم الخميس، في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة.

هذا وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، خلال تحديث له، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز ثول والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مؤكدا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

وقد شهدت مدينة جدة أمطاراً غزيرة متفرقة، ورفع النظام الآلي المبكر للمركز الوطني للأرصاد درجة الحالة إلى تحذير.

من جهتها، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.