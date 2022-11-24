شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بإعدام 49 شخصا بتهمة قتل جمال بن إسماعيل حرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الجزائرية، اليوم الخميس، بإدانة 49 متهما موقوفا بحكم الإعدام فى قضية قتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل.

كما قضت المحكمة بإدانة 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة 7متهمين غير موقوفين بأحكام تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا مع إيداع اثنين الحبس فى الجلسة.

وحكمت بتبرئة ساحة 17 متهما غير موقوف من التهم المنسوبة إليهم. إثنين غير موقوفين 10 مع الايداع. 4 متهمين 3سنوات، 6 متهمين 5 سنوات. وجاءت الأحكام بعد الاجابة فى 1196 سؤالا طرح فى غرفة المداولات.

ونسب للمتهمين خلال مجريات التحقيق 11 تهمة منها، 6 تهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب فى أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وجناية القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد. وجناية التحريض على وضع النار عمدا فى الحقول المزروعة واشجار أدت إلى الموت. وجناية المشاركة فى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد. والمتبقية كيّفت على أساس جنحة التجمهر المسلح وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. جنحة التعدى بالعنف على رجال القوة العمومية جنحة تخريب ملك الغير، وجنحة التمييز وخطاب الكراهية وجنحة التعذيب والتحريض عليه.

وبعد أن أثارت حادثة قتل شاب جزائرى بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزى وزو وإضرام النيران فى جثته من قبل مواطنين غاضبين، صدمة وضجة بالجزائر صيف العام الماضى، بعد أن اتضح أنه بريء، وأنه كان هناك فى عين المكان لتقديم المساعدة، عادت القضية لتطفو على السطح.