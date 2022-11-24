شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل إرهابي من داعش شارك بقتل مسؤول أمني عراقي في "سومر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على إرهابي، وداهمت مقرا لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه من خلال تكثيف الجهد الميداني والاستخباري لتعقب فلول عصابات داعش ، أسفرت العمليات الأمنية في قضاء الحويجة عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق كركوك، تم إحالته أصوليا إلى جهة الطلب، كما عثرت القطاعات الأمنية أثناء تنفيذ عمليات التطهير في وادي النفط على مضافة قديمة للعصابات الإرهابية.

وفي سياق متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم إلقاء القبض على الإرهابي الذي شارك في قتل العميد علي جميل عبيد مدير استخبارات قيادة عمليات سومر خلال عملية أمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأشارت الخلية ـ في بيان صحفي ـ إلى أنه استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن ذي قار، تمكنت مفارز المديرية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب جراء مشاركته في عملية قتل العميد علي جميل عبيد مدير استخبارات قيادة عمليات سومر.

وأضاف: أن عملية القبض على الإرهابي تمت بالقرب من قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار"، مبينة أنه "تم إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه حتى ينال جزاءه العادل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.