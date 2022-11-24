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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر بحث جديد أن الرومان عرفوا بالتأكيد ما كانوا يفعلونه، عندما يتعلق الأمر ببناء الطرق، حيث أن الطرق التي رسموها منذ آلاف السنين، ما تزال مرتبطة بمناطق الازدهار اليوم.

وبمعنى آخر، إذا كنت تعيش بالقرب من شبكة الطرق الرومانية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 2000 عام، فمن المرجح أن تكون في منطقة غنية نسبيا، فالتجارة، والربح، والتنمية، التي دعمتها هذه الطرق، ما تزال مهمة في العصر الحديث.

باحثون: الطرق الرومانية القديمة ما يزال لها تأثير غامض حتى بعد اختفائها!



ولم يكن هذا هو الاستخدام الأساسي للطرق في الأصل، إذ بنى الرومان القدماء الطرق بشكل أساسي لتسهيل تنقل القوات. وبمرور الوقت، بدأت الطرق تربط البلدات والمدن ذات الأهمية.

وتقول الخبيرة الاقتصادية أولا أولسون، من جامعة غوتنبرغ في السويد: "بالنظر إلى أن الكثير قد حدث منذ ذلك الحين، كان ينبغي تكييف الكثير مع الظروف الحديثة. لكن اللافت للنظر أن نتيجتنا الرئيسية هي أن الطرق الرومانية ساهمت في تمركز المدن والنشاط الاقتصادي على طولها، رغم أنها اختفت وغطتها طرق جديدة".

وفي ذروة توسع الإمبراطورية الرومانية في بداية القرن الثاني الميلادي، تم إنشاء نحو 80 ألف كم (49710 ميل) من الطرق، مع بدء بناء أول طريق - وهو طريق إمداد عسكري - في 312 قبل الميلاد.

ووضع الباحثون خرائط لطرق الإمبراطورية الرومانية فوق صور الأقمار الصناعية الحديثة، مستخدمين شدة الإضاءة الليلية كمؤشر تقريبي للنشاط الاقتصادي.

وتم تقسيم الخريطة إلى شبكات أصغر لتحليلها عن كثب، وقياس درجة واحدة من خط الطول بدرجة واحدة من خط العرض.



وأفاد الفريق بوجود "نمط ملحوظ من الثبات" بين جغرافية الطرُق الرومانية وجغرافية النشاط الاقتصادي الحديث، على الرغم من أن الكثير من البنية التحتية الأصلية اختفى بالكامل الآن.

ثمة تأرجح بين فرضية أن تكون هذه الطرق هي التي حفزت النشاط الاقتصادي أو فرضية أنه تم مد هذه الطرق في المناطق التي كانت مزدهرة أصلًا - ولكن هناك مؤشرات على أن الفرضية الأولى هي الصحيحة، وأن الطرق أدت إلى زيادة التجارة والثروة. ويقول الفريق إن ظهور مدن السوق على طول الطرق كان هو الأمر الحاسم.



وأضافت أولسون: "هذا هو التحدي الكبير في هذا المجال البحثي بأكمله. فما يجعل هذه الدراسة أكثر إثارة للاهتمام هو أن الطرق نفسها اختفت وأن الفوضى في أوروبا الغربية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت ستشكل فرصة لإعادة توجيه الهياكل الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، ظل النمط الحضري قائما".

ولم تكن النتائج متسقة في كل مكان، على الرغم من ذلك: ففي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث حلت قوافل الجمال محل النقل ذي العجلات في وقت ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، لم يتم بناء الطرق الرومانية أو استبدالها.

وفي هذه المناطق، لا توجد علاقة بين الطرق القديمة والازدهار الاقتصادي الحالي. ويقول الباحثون إن مدن السوق، أو في هذه الحالة غيابها، أمر بالغ الأهمية.

ويشار إلى أن لهذه النتائج آثارًا على تخطيط البنية التحتية في المستقبل أيضا. إن القرارات المتعلقة بمكان وضع الطرق وخطوط السكك الحديدية لديها القدرة على تحسين المناخ الاقتصادي بشكل كبير في منطقة معينة - وكما تظهر هذه الدراسة الأخيرة، يمكن أن يستمر هذا التحسين لفترة طويلة جدا.

يتدفق ملايين السياح إلى برج بيزا المائل كل عام، وينجذبون إلى ميله الذي يتحدى الجاذبية بصموده لقرون عدة.

ولكن إلى متى سيستمر هذا الجذب الإيطالي الشهير؟ يتطلب هذا فهم السلامة الهيكلية المستقبلية للبرج (أو عدمها) وإلقاء نظرة على ماضيه.



بدأ البناء في برج الجرس داخل بيازا ديل دومو، أو ساحة الكاتدرائية، في عام 1173، إيذانا ببداية قرنين من البناء المتقطع الذي توقف بسبب الحروب.

ولاحظ بناة البرج ميلا نحو الجنوب، حتى في الطوابق القليلة الأولى، وكان الجاني الرئيسي في ذلك هو التربة الطيعة تحتها بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة.

وبدلا من إلغاء المحاولة والبدء من جديد، أصبح البناة مبدعين. وقاموا ببناء كل طابق بزاوية لمحاولة تصحيح الميل- فقط لجعل البرج أكثر ميلا.

وقال غابرييل فيورنتينو، زميل أبحاث ماري كوري في قسم الهندسة المدنية في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، إن هذا أدى إلى "شكل موزة" طفيف.

وعند اكتماله في نحو عام 1370، مال البرج عند 1.6 درجة. وكان الهيكل النهائي عبارة عن أسطوانة مجوفة ترتفع ثمانية طوابق يصل ارتفاعها إلى نحو 196 قدما (60 مترا). وكان هيكلها الحجري، المكون من شظايا صخرية وملاط، مغطى بالرخام والأعمدة والأقبية.

ومع تزايد ميل البرج تدريجيا إلى 5.5 درجة، اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات لحماية المعلم، وفقا لفيورنتينو.



وفي عام 1990 عينت لجنة من الخبراء للتخفيف من الميل، ولكن دون القضاء عليه كونه من عوامل الجذب السياحي.

وقال فيورنتينو لموقع "لايف ساينس": "إنه أحد رموز إيطاليا. وهناك جدل كبير حول مقدار التغيير الذي يمكننا إحداثه حول النصب... إنه جزء من الثقافة".

وألصقت اللجنة لأول مرة 600 طن (544 طنا متريا) من الرصاص لقاعدة الجانب الشمالي من البرج عام 1993 على أمل تعويض الجانب الجنوبي الغارق.

ولكن هذا لم يوقف معدل الإمالة، حتى بعد أن أضافوا 300 طنا إضافيا (272 طنا متريا) إلى الجانب الشمالي، جنبا إلى جنب مع المراسي الأرضية، وفقا لفيورنتينو.

وحاولت اللجنة استخدام أنابيب طويلة لإزالة الأرض أسفل الجانب الشمالي من أساس البرج. ومع إزالة التربة، بدأ الهيكل يدور ببطء باتجاه الشمال. وقللت هذه الجهود من ميل البرج بنسبة 10%، ما جعله يميل بمقدار 5 درجات.

وقال فيورنتينو: "عندما فعلوا ذلك، قالوا إنهم أعادوا ساعة البرج إلى الوراء بمقدار 200 عام".

وأضاف أن هذا كان إصلاحا مؤقتا فقط، ومن المستحيل تقدير المدة التي سيقف فيها البرج.

وفي غضون 300 عام، يمكن أن يميل إلى 5.5 درجة من التسعينيات، متحركا فوق التربة الرخوة مرة أخرى. وقال فيورنتينو إن البرج آمن في الوقت الحالي لعدة أسباب.



أولا، أعطت الانقطاعات الطويلة لبناء البرج الهيكل وقتا للاستقرار في التربة القابلة للطرق، ما أدى إلى تقوية هيكله حتى الجولة التالية من المبنى. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن قاعدة البرج أكثر سمكا من النصف العلوي المغلف بالعمود، فإن مركز كتلته أقل من الأرض، ما يجعله أكثر استقرارا.

وبحثت دراسات فيورنتينو الخاصة في سبب نجاة البرج خلال الزلازل على الرغم من ميله غير المستقر. وتعلّم هو وزملاؤه أن لها فترة اهتزاز طبيعي أطول وأقل تدميرا، أو الوقت الذي تستغرقه الهياكل لتهتز ذهابا وإيابا أثناء النشاط الزلزالي، بفضل التربة الرخوة تحت أساس البرج، والتي توفر حماية للمبنى من الزلازل.

وعلى الرغم من عدم التخطيط لأي تدخلات مادية، تتم مراقبة البرج باستمرار باستخدام أدوات تقيس عوامل مثل ميله ونسبة المياه الجوفية. في الوقت الحالي، سيعيش هذا التاريخ الأيقوني من خلال البرج. وقال فيورنتينو: "أراد الرومان القدماء بناء آثار تدوم. لقد أرادوا أن يكونوا أبديين".