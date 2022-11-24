شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى يفشل للمرة الـ7 فى انتخاب رئيس للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل البرلمان اللبنانى للمرة السابعة فى انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أى مرشح على ثلثى أصوات النواب.

ومنذ قليل، توافد أعضاء مجلس النواب اللبنانى على مقر المجلس بساحة النجمة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة فى الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتى دعا لها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، حيث من المقرر أن تبدأ الجلسة فى الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، فى حال حضور ثلثى أعضاء المجلس بواقع 86 نائبًا من بين 128 نائبًا.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التى لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسى بالبلاد فى ظل عدم حصول أى فريق سياسى بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية فى 29 سبتمبر الماضى قد حضرها 122 نائبا، بينما حضر فى الجلسة الأخيرة التى عقدت الخميس الماضى 112 نائبا.