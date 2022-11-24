شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أعضاء مجلس النواب اللبناني للمشاركة في الجلسة الـ7 لانتخاب رئيس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد أعضاء مجلس النواب اللبناني على مقر المجلس بساحة النجمة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث من المقرر أن تبدأ الجلسة في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، في حال حضور ثلثي أعضاء المجلس بواقع 86 نائبًا من بين 128 نائبًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التي لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد في ظل عدم حصول أي فريق سياسي بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي قد حضرها 122 نائبا، بينما حضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي 112 نائبا.