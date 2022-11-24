اخبار الخليج

روسيا تنفي نقل قواتها من سوريا للقتال في أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي نقل قواتها من سوريا للقتال في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق الجديدة إلى روسيا.

وقال لافرينتيف فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، ولا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".

وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا