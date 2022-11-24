شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي نقل قواتها من سوريا للقتال في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، أنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق الجديدة إلى روسيا.

وقال لافرينتيف فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، ولا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".

وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.