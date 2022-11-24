شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تبحث التعاون العسكرى مع السعودية وتعزيز العلاقات مع إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الدفاع الوطني الموريتاني حنانه ولد سيدى، الأربعاء في نواكشوط مباحثات مع وفد عسكري سعودي.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن الوزير أجرى مباحثات مع وفد عسكري سعودي برئاسة العميد يوسف الطاسان مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية، مضيفة أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وحضر المباحثات اللواء سليمان احمد وكيل وزارة الدفاع الموريتانية واللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الاركان الموريتانية وممثلين عن المندوبية الدائمة لمجموعة الخمس في الساحل في كل من نواكشوط وأتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وكان الوفد السعودي قد قدم الثلاثاء مساعدات لدول الساحل الافريقي لمواجهة الارهاب تم تسليمها في العاصمة الموريتانية نواكشوط التي يتخذ تجمع مجموعة الخمس للساحل الافريقي منها مقرا لاتحاده ويضم بالاضافة الى موريتانيا كلا من مالي ولنيجر واتشاد وبوركينا فاسو.

وفي سياق متصل، أجرى محمد عبدالله عثمان وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، مساء اليوم في نواكشوط جلسة عمل مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين الإسبان.

وذكرت وزارة التنمية الحيوانية -في بيان- اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما يهدف إلى إطلاع هذا الوفد القادم من اقليم مورسيا الاسباني على مختلف مجالات الاستثمار في موريتانيا و خاصة مجال التنمية الحيوانية.

ووقعت موريتانيا وإقليم "مورسيا" الإسباني في شهر مارس الماضي اتفاقية تعاون لتنويع وتعزيز التعاون في شتى المجالات