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ارتفاع العجز التجارى لفلسطين 2% فى سبتمبر الماضى

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القاهرة - سامية سيد - أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين نشرت نتائجه، ارتفاع العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، فيما زاد بنسبة 46% على مدى الـ12 شهرا المنتهية في سبتمبر، ليصل إلى 584 مليون دولار. 

وانخفضت الصادرات خلال شهر سبتمبر من عام 2022 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 128.1 مليون دولار. 

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 94% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر سبتمبر من عام 2022. 

وانخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق. 

وانخفضت الواردات خلال شهر سبتمبر من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 712.1 مليون دولار. 

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال الشهر بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر سبتمبر من عام 2022، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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