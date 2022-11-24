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الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 271 ألفا و41 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و536 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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