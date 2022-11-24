شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا النواب والأعيان بالأردن يؤكدان أهمية التنسيق في التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز، والنواب أحمد الصفدي، أهمية التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة للمضي قدما بخطوات تشريعية ورقابية تسهم في تحقيق المشروعات الوطنية التي وجه لها ملك الأردن عبدالله الثاني لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.



وأشار الجانبين - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بمكتب الصفدي - إلى أن ما جاء في "خطبة العرش" يشكل خريطة طريق للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة.



وشددا على أهمية التشاور بين المجلسين من أجل تجويد مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الأمة، مؤكدين أن مضامين خطبة العرش وضعت السلطات أمام مسؤوليات كبيرة تستوجب العمل بتعاون من أجل تحقيق التكاملية مع مراعاة مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي حدده الدستور.