شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف السيادة ويؤكدان على احترامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ملف السيادة العراقية والتأكيد على احترامها.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - أوردته قناة السومرية نيوز - "إن رشيد استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ، حيث تم خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والأوضاع الاقتصادية، والتأكيد على دعم الحكومة في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".



وأكد الرئيس العراقي أهمية دور بعثة الأمم المتحدة والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا، وخصوصا قضية النازحين عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين، وإغلاق ملف النزوح في البلاد.



وشدد رشيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة وبما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.