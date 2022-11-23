شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردني يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، موقف بلاده الثابت بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولويات القرار العربي والدولي، من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة دولتهم المستقلة.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، في مكتبه بمقر المجلس اليوم الأربعاء، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح، حيث عرض الوفد الفلسطيني جهود إطلاق تحالف برلماني عربي ودولي لمناهضة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية.



حضر اللقاء النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة، وخليل عطية، ووائل رزوق، وعبير الجبور، ورهق الزواهرة، وريما العموش، وميادة شريم، وعبد الله أبو زيد، ومحمد الهلالات، وفادي العدوان.



فيما ضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية: رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي الدكتور سنان شقديح، والدكتور ماهر عامر مدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصري، وشادي زهد مدير عام العلاقات العامة في دائرة مناهضة الفصل العنصري.