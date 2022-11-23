شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد البحريني يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت، مشيدا بما وصلت إليه من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير سلمان من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث أعرب عن تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الملكي عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة.



ونقل الشيخ أحمد تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهما للبحرين دوام التقدم والازدهار.