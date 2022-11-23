شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأربعاء، توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقى والكويتى.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها رئيس الوزراء العراقي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح على هامش زيارته لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السوداني - وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد رئيس الوزراء العراقي السوداني توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي.

من جانبه ، أعرب رئيس الوزراء الكويتي، عن الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة.

وشهدت الجلسة - بحسب البيان - التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية ، سيجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين.