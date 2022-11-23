شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث روسى: تزويد واشنطن الأكراد بالأسلحة فى سوريا موقف "مدمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، إن واشنطن تزود الأكراد بالأسلحة والمعدات فى شمال وشرق سوريا، واصفا هذا الموقف بأنه "مدمر".

وذكر لافرينتييف- خلال مؤتمر صحفي في آستانا، بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن سحب القوات الأمريكية المتواجدة فى سوريا" بشكل غير شرعي" وفرض السيطرة على حدود العراق سيساهم في إعادة الأمن.

ودعا إلى إقامة الاتصالات بين الأكراد ودمشق، وقال: إنه "كانت هناك جولة من المحادثات بين السلطات السورية والأكراد، وتم اتخاذ قرارات معينة ومنها التوصل إلى قرارات بشأن تطوير الخطة المشتركة التى قد تؤدى إلى إعادة سلامة الأراضى السورية، في إطار سوريا الموحدة وإعادة الشمال الشرقي السوري إلى دولة سوريا العربية".. معربا في الوقت نفسه عن استمرار هذه الاتصالات.

وحول قضية عودة اللاجئين السوريين، أشار لافرينتييف إلى أن بلاده تعول على مساعدة المجتمع الدولى اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا بـ"صيغة آستانا" بدأ أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية آستانا.