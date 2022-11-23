شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: التحديات الأمنية تستوجب توحيد الرؤى والتنسيق لمواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء، على أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر بين كافة أطياف المجتمع لمواجهة التحديات الأمنية فى البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامى لرشيد، أن ذلك التصريح جاء خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس العراقى ورئيس تحالف الفتح هادى العامرى، وفقا لبيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق.

وأوضح البيان أن "اللقاء شهد التأكيد على وجوب تكاتف الجهود لدعم الحكومة فى تنفيذ برنامجها للنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وعلى أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم وبما يحفظ أمن واستقرار العراق".

وتأتي هذه المباحثات بعد ساعات من تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية لمواجهة كافة التحديات في البلاد.

